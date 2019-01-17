СПОРТСМЕНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПМЦФЗН «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У III-МУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ ПАМ’ЯТІ ОГАНЕСЯНА

10-13 січня 2019 року у спортивному залі настільного тенісу дитячо – юнацької спортивної школи міста Покровська проходив III-й Всеукраїнський турнір пам’яті першого майстра спорту СРСР у Донецькій області М.В. Оганесяна з настільного тенісу у якому прийняла участь команда спортсменів з особливими фізичними можливостями Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
За результатами змагань серед спортсменів з інвалідністю (ураження опорно-рухового апарату):
1 місце – Рубцов Микита (м. Покровськ)
2 місце – Писаренко Анатолій (м. Покровськ)
3 місце – Мотузенко Анатолій (м. Покровськ)
4 місце – Переяслов Віктор (м. Покровськ)
Спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату міста Покровська зайняли перше командне місце.
За результатами змагань серед спортсменів з інвалідністю (візочники):
1 місце – Сагіров Павло (м. Покровськ)
2 місце – Сіменков Олександр (м. Мирноград)
3 місце – Перков Віктор (м. Мирноград)
4 місце – Байрамшин Віталій (м. Покровськ)
Спортсмени з інвалідністю (візочники) міста Покровська посіли перше командне місце.
Переможці та призери турніру нагороджені кубками, медалями та грамотами.