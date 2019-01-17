ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ПЕРЕДАЧІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ВАРТІСТЮ 8,3 МЛН ГРН У ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Органами прокуратури області продовжують вживатися заходи щодо захисту інтересів територіальних громад у сфері державної та комунальної власності.
Так, Волноваською місцевою прокуратурою встановлені порушення вимог ст.ст. 333, 335 Цивільного кодексу України, ст.ст. 10,16,18-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» окремими сільськими радами в частині тривалого невжиття упродовж 2012-2018 років заходів для звернення до суду з вимогами про передачу у комунальну власність двох безхазяйних нерухомих речей – гідротехнічних споруд на території Миколаївської та Касянівської сільських рад у Волноваському та Нікольському районах Донецької області. Зазначені гідротехнічні об’єкти призначені для належної експлуатації двох водоймищ із загальною площею водного дзеркала 73 га.
З огляду на бездіяльність органів місцевого самоврядування прокуратурою до Волноваського та Володарського районних судів подано заяви про передачу територіальним громадам зазначеного майна загальною вартістю 8,3 млн грн.
Робота із захисту державних інтересів представницькими заходами триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області