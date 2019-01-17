ЗА ФАКТОМ ТРАВМУВАННЯ ПРАЦІВНИКА КП ДОБРОПІЛЛЯ ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

46-річний чоловік, який працював кочегаром, отримав травми під час виконання робіт на підприємстві та був госпіталізований. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.
Минулого дня до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що ними був госпіталізований машиніст-кочегар одного з комунальних підприємств. Під час перевірки було встановлено, що на підприємстві чоловік отримав травми при роботі із котлом.
Постраждалий, з опіками обличчя, шиї та грудної клітини був доставлений до місцевої лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції Донецької області.