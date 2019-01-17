ЗА АПЕЛЯЦІЙНОЮ СКАРГОЮ ПРОКУРОРА СКАСОВАНО ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК НЕПОВНОЛІТНЬОМУ, ЯКИЙ ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ В КРАДІЖЦІ

Апеляційним судом Донецької області повністю задоволено апеляційну скаргу Артемівської місцевої прокуратури щодо незгоди з вироком суду першої інстанції, винесеним раніше судимому 17-річному мешканцю Бахмутського району, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України.
Суд встановив, що у ніч на 18 жовтня 2016 року неповнолітній хлопець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав з автомобіля «ВАЗ-21061», що знаходився біля під’їзду багатоквартирного будинку, автомобільний акумулятор вартістю 766 грн.
У лютому 2018 року Артемівський міськрайонний суд не визнав вагомими докази, надані стороною обвинувачення, та виніс зловмисникові виправдувальний вирок, з чим категорично не погодилась прокуратура. Наразі, за рішенням апеляційного суду, незаконний вирок скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.
Прес-служба прокуратури Донецької області