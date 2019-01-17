ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДОЗРЮВАНИЙ В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ ПЕРЕБУВАТИМЕ ЗА ГРАТАМИ

Донецьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, та скасовано ухвалу Володарського районного суду щодо обрання міри запобіжного заходу чоловіку, підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Подія датована 12 грудня 2018 року. 30-річний мешканець смт. Нікольське Нікольського району, посварившись зі знайомим чоловіком, з яким щойно в одній компанії розпивав спиртні напої, дочекався, поки той через деякий час вийде з магазину, наздогнав його та спричинив 4 ножових поранення в область грудної клітини, одне – у черевну порожнину та два – у стегно. Внаслідок пошкодження стегнової артерії потерпілий помер.
Володарський районний суд ухвалив рішення щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з чим категорично не погодилась прокуратура та подала апеляційну скаргу.
За рішенням апеляційної інстанції чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до закінчення строку досудового розслідування.
Прес-служба прокуратури Донецької області