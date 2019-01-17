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ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДОЗРЮВАНИЙ В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ ПЕРЕБУВАТИМЕ ЗА ГРАТАМИ

17.01.2019 Новини Комментариев нет

Донецьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, та скасовано ухвалу Володарського районного суду щодо обрання міри запобіжного заходу чоловіку, підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Подія датована 12 грудня 2018 року. 30-річний мешканець смт. Нікольське Нікольського району, посварившись зі знайомим чоловіком, з яким щойно в одній компанії розпивав спиртні напої, дочекався, поки той через деякий час вийде з магазину, наздогнав його та спричинив 4 ножових поранення в область грудної клітини, одне – у черевну порожнину та два – у стегно. Внаслідок пошкодження стегнової артерії потерпілий помер.

Володарський районний суд ухвалив рішення щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з чим категорично не погодилась прокуратура та подала апеляційну скаргу.

За рішенням апеляційної інстанції чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до закінчення строку досудового розслідування.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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