ГОРОСКОП НА 17 ЯНВАРЯ

Гороскоп Овен. Сегодня у вас есть возможность немного подзаработать. То, что в народе называется «халтура» или «шабашка».
Гороскоп Телец. Многие опасения окажутся совершенно пустыми, но Вы все равно будете пребывать в состоянии повышенной боевой готовности. Как говорится, береженого Бог бережет.
Гороскоп Близнецы. Вы легко выходите из равновесия, переживаете по любому даже самому пустячному поводу и не узнаете самого себя. Близкие тоже Вас не узнают, а потому фразы типа: «Что это ты…?» или «С каких это ты пор…?» Вы слышите гораздо чаще обычного. А еще очень может статься, что когда-то обиженный Вами чело-век воспользуется случаем, чтобы причинить Вам более-менее серьезные… назовем их неудобствами.
Гороскоп Рак. Наступает время больших, если хотите, даже глобальных перемен. И не ситуация владеет Вами, но Вы владеете ею. А потому у Вас всегда будет возможность выбора. При желании Вы даже можете от этих перемен отказаться.
Гороскоп Лев. Вы (или Ваш шеф) заключаете сделку века, которая может прокормить всех в течение чуть ли не всего следующего полугода. Все в приподнятом настроении, все предаются мечтам, а кое-кто уже предлагает «отметить это дело».
Гороскоп Девы. Вас понимают «с точностью до наоборот», а затем дружно указывают пальцем: «Это он так сказал!».
Гороскоп Весы. Нельзя приближаться к воротам судьбы и проходить сквозь них без размышления. Прежде вспомните все, что привело Вас сюда, поблагодарите и отпустите. Таким образом Вы восстановите свою энергию. А теперь проходите в ворота.
Гороскоп Скорпион. Полеты во сне и наяву. Кто это трясет Вас за плечо? Шеф? «Нет, Иван Иваныч, я просто задумался, я раньше никогда… Я на минуту… Я больше не…». Уф, пронесло.
Гороскоп Стрелец. Резкое падение настроения, плаксивость, ощущения оставленности, невостребованности, нелюбимости. Через некоторое время слезы высохнут, а потом появится и намек на улыбку. Вот и все. С кем не бывает?
Гороскоп Козерог. Если сегодня Вы влюбитесь, то это навсегда. Вообще, сегодня день такой, сегодня многое будет «навсегда».
Гороскоп Водолей. Проследите за своим здоровьем. Выбирайте легкую, домашнюю и очень свежую пищу. Употребляйте много овощей и фруктов.
Гороскоп Рыбы. С утра недомогания явно простудного характера, хотя температура останется в норме. Весь день, как говорится, ни туда, ни сюда. А к вечеру наступит облегчение.