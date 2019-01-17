ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 СІЧНЯ 17.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1209 — у Кембриджі відчинив двері університет1595 — французький король Генріх Наваррський оголосив війну Іспанії.1605 — вперше опубліковано роман Сервантеса «Дон Кіхот».1648 — війська Олівера Кромвеля розбили шотландців під Престогоном.1805 — у Харкові відкрито перший у східній Україні університет.1861 — запатентований змивний туалетний бачок. Томас Креппер запатентував біде.1904 — відбулася прем’єра п’єси Чехова «Вишневий сад».1912 — члени експедиції Р. Скотта першими у світі прибули до Південного полюса.1918 — українські більшовики закликали робітників Києва до збройного повстання.1918 — польський піаніст та композитор Ігнацій Ян Падеревський став прем’єр-міністром Польщі.1921 — у Відні створений Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу.1949 — у США почався судовий процес над лідерами компартії.1961 — захоплений у полон і оскальпований прем’єр Республіки Конго Патріс Лумумба. — американський президент Д. Ейзенхауер першим сформулював поняття «військово-промисловий комплекс».1966 — в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США було загублено 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві — в море).1969 — «Бітлз» випустили платівку «Yellow Submarine» (англ. «Жовтий підводний човен»).1987 — створена Рада жінок України.1991 — почалася операція «Буря в пустелі» (американські авіанальоти на Ірак). — Ірак випустив у напрямку Ізраїлю та Саудівської Аравії 7 ракет «СКАД», аби спровокувати арабо-ізраїльський конфлікт.1992 — Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України. — Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.2000 — режим талібів Афганістану заявив про визнання ним незалежності Чечні.2010 — відбувся перший тур виборів Президента України (другий — 7 лютого). Tweet Pin It Tags:17 січня, 17 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ