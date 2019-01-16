70 НАЙКРАЩИХ СПОРТСМЕНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ОТРИМУВАТИМУТЬ ЩОМІСЯЧНІ СТИПЕНДІЇ

У Донецькій області затвердили список найкращих спортсменів Донеччини, які заохочуються обласними стипендіями, інформує сайт ДонОДА.
Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця від 28.12.2018 № 1569/5-18, атлети Донецької області отримуватимуть щомісячні стипендії, починаючи з 1 січня 2019 року.
Усього до списку стипендіатів увійшли 70 спортсменів: 40 з них представляють олімпійські види спорту (20 отримуватимуть стипендії у розмірі шести прожиткових мінімумів, 20 – у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів), 15 – неолімпійські види спорту і ще 15 – види спорту серед людей з інвалідністю (стипендії у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів).
Серед спортсменів з неолімпійських видів спорту, які отримуватимуть стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів, — мешканець Гришиного Покровського району Леон Білицький, член національної збірної команди України з гирьового спорту, дворазовий срібний призер чемпіонату світу.