У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРУ

16 січня 2019 року у Покровському міському центрі зайнятості відбулося вже третє засідання Консалтингового центру у цьому році. Учасниками заходу стали представники таких організацій: Покровської районної адміністрації (відділ економіки), Покровської міської ради (відділ інвестицій та стратегічного розвитку міста), ГО «Український донецький куркуль», ГО «Заможна людина», а також підприємці міста, та особи, які мають наміри започаткувати власну справу.
«Подібні заходи – це кваліфікована інформаційна та консультаційна підтримка у сфері організіції бізнес-процесу», — розпочав директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов.
Засідання було проведено з використанням презентаційних матеріалів на тему «Історії успішного бізнесу». В рамках роботи бізнес платформи для майбутніх підприємців був проведений тренінг на тему «Від ідеї до бізнес-моделі». Під час заходу розглядали основні аспекти економічного розвитку власної справи, можливі фінансові ризики в новому фінансовому році, обговорювали перспективи участі у регіональному грантовому проекті за умов оновленого підходу до нього.
Також, було оновлено банк бізнес-ідей за рахунок пілотного проекту м.Покровська «Новий погляд на позашкілля», та презентовано послуги служби зайнятості діючим підприємцям.