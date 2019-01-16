РУСЛАН ТРЕБУШКИН — ЛАУРЕАТ 23-Й ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018»

Процессы, происходящие в Украине в последние годы, радикальные перемены в нашей жизни, стали своеобразным накопителем мощного потенциала конкретных действий, который, априори, уже не может быть не использован во благо страны и людей. Конечно же, это, прежде всего, человеческий потенциал.
Этот потенциал год за годом аккумулирует и общенациональная программа «Человек года», роль которой заключается не просто в констатации и популяризации достижений людей, добившихся всеукраинского, а нередко и международного успеха. «Человек года» выполняет ещё и важную функцию активизации высокого потенциала лидеров. Ведь в их числе немало тех, чья победа в самой авторитетной общенациональной программе стала началом стремительного взлёта в своей сфере деятельности. Так что избранный для XXIII этапа общенациональной программы «Человек года» слоган «Потенциал новых достижений» – полностью отвечает времени и запросам нашего общества.
А порядковый номер нынешней программы «23» – относится к категории позитивных чисел. Оно может быть счастливым – прежде всего для людей, которые в своих мотивах и поступках органично соединяют интересы общества с духовными идеалами. Что вполне соответствует образу обладателя титула «Человек года».
Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает, что 15 января 2019 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2018 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2018 году определены лауреатами 23-й общенациональной программы «Человек года — 2018» в 18–ти профессиональных номинациях Программы.
Стоит отметить в номинации «Мэр года» лауреатом выступает городской голова Покровска Руслан Требушкин.
«МЭР ГОДА»
БАЛОГА Андрей – Мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);
ЛИННИК Анатолий – Мэр г. Нежин (Черниговская обл.);
ТРЕБУШКИН Руслан – Мэр г. Покровск (Донецкая обл.);
Торжественная церемония вручения Премии «Человек года – 2018» состоится 23 марта 2019 года в Национальной опере Украины.