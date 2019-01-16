Тривають Різдвяні Святки. Віруючі в цей день відзначають іменини пророка Малахії, відомого по Старого завіту.
У народі 16 січня також відоме як день пам’яті Святого Гордія. Селяни в цей період намагалися оберігати худобу від псування і пристріту, проводили відповідні обряди очищення, виготовляли амулети, наводили порядок в хліві.
Багато хто вірив, що тільки на Малахію і Гордія, 16 січня, можна вилікуватися від одержимості бісами, епілепсії та інших недуг, які могли бути пов’язані з наведенням псування. Вважалося, якщо молитися Святому Малахії, то хвороба незабаром відступить. Крім того, існувало вірування, згідно з яким, якщо в цей день з людини виганяли біса, то він міг вселитися в домашню тварину. А для того щоб цього не сталося, старалісь16 січня прибирати в хліві, в сараях, годували худобу кашею, звареною на молоці, а також короваєм, який спеціально пекли до цього дня.
Для святкової вечері 16 січня господині готували страви з сиру — сирні коржики, сирники, які вважалися запорукою щастя в будинку.
Народні прикмети на 16 січня
- Якщо зайці підходять до селищам, то незабаром вдарять морози
- Якою буде погода на Малахія, таким і буде місяць березень — теплим або холодним
- Якщо людина народилася в День Малахії, то він вміє жити в гармонії з навколишнім світом і природою. В якості оберега таким людям рекомендують носити аметист і гранат
- Якщо на деревах 16 січня видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається
- Якщо на небі в день 16 січня з’являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини та завірюхи
- Якщо зайців багато в поле — прикмета до того, що буде хуртовина і завірюха
- 16 січня не можна хвалитися чимось і пишатися — щоб Гордій не забрав (люди не наврочили)
- На Малахію не можна доїти корову на самоті — щоб не наврочили худобину
- Якщо рано світає, значить, скоро випаде сніг
- Якщо в лісі чути тріск дерев, то незабаром вдарять тріскучі морози
- Якщо весь день 16 січня йде сніг, то вночі вдарить сильний мороз
- Яскравий місяць принесе за собою швидкі холоду
- Не можна працювати на Малахію ввечері — можна накликати на себе неприємності
- Якщо навколо сонця 16 січня видно кола — буде сніг і мороз
- Якщо зірки яскраво сяють — чекай ясну погоду
- Якщо в цей день помирає корова, значить, за прикметами, її згубила нечиста сила. Щоб уникнути цього, можна до воріт будинку прив’язати недогарок свічки в якості оберега. Також на Русі часто проводилися обряди, які були пов’язані з задобрюванням будинкового — для нього в корівнику залишали шматок пирога і молоко в блюдце