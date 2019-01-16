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ПРИКМЕТИ НА 16 СІЧНЯ

16.01.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Тривають Різдвяні Святки. Віруючі в цей день відзначають іменини пророка Малахії, відомого по Старого завіту.

У народі 16 січня також відоме як день пам’яті Святого Гордія. Селяни в цей період намагалися оберігати худобу від псування і пристріту, проводили відповідні обряди очищення, виготовляли амулети, наводили порядок в хліві.

Багато хто вірив, що тільки на Малахію і Гордія, 16 січня, можна вилікуватися від одержимості бісами, епілепсії та інших недуг, які могли бути пов’язані з наведенням псування. Вважалося, якщо молитися Святому Малахії, то хвороба незабаром відступить. Крім того, існувало вірування, згідно з яким, якщо в цей день з людини виганяли біса, то він міг вселитися в домашню тварину. А для того щоб цього не сталося, старалісь16 січня прибирати в хліві, в сараях, годували худобу кашею, звареною на молоці, а також короваєм, який спеціально пекли до цього дня.

Для святкової вечері 16 січня господині готували страви з сиру — сирні коржики, сирники, які вважалися запорукою щастя в будинку.

Народні прикмети на 16 січня

  1. Якщо зайці підходять до селищам, то незабаром вдарять морози
  2. Якою буде погода на Малахія, таким і буде місяць березень — теплим або холодним
  3. Якщо людина народилася в День Малахії, то він вміє жити в гармонії з навколишнім світом і природою. В якості оберега таким людям рекомендують носити аметист і гранат
  4. Якщо на деревах 16 січня видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається
  5. Якщо на небі в день 16 січня з’являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини та завірюхи
  6. Якщо зайців багато в поле — прикмета до того, що буде хуртовина і завірюха
  7. 16 січня не можна хвалитися чимось і пишатися — щоб Гордій не забрав (люди не наврочили)
  8. На Малахію не можна доїти корову на самоті — щоб не наврочили худобину
  9. Якщо рано світає, значить, скоро випаде сніг
  10. Якщо в лісі чути тріск дерев, то незабаром вдарять тріскучі морози
  11. Якщо весь день 16 січня йде сніг, то вночі вдарить сильний мороз
  12. Яскравий місяць принесе за собою швидкі холоду
  13. Не можна працювати на Малахію ввечері — можна накликати на себе неприємності
  14. Якщо навколо сонця 16 січня видно кола — буде сніг і мороз
  15. Якщо зірки яскраво сяють — чекай ясну погоду
  16. Якщо в цей день помирає корова, значить, за прикметами, її згубила нечиста сила. Щоб уникнути цього, можна до воріт будинку прив’язати недогарок свічки в якості оберега. Також на Русі часто проводилися обряди, які були пов’язані з задобрюванням будинкового — для нього в корівнику залишали шматок пирога і молоко в блюдце
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