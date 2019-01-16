Гороскоп на 16 января 2017 — Овен
День подходит для освоения какого-то ремесла, приобретения полезных навыков в области рукоделия, ведения домашнего хозяйства, кулинарии. Могут возникнуть споры и разногласия в семье. Особенно это касается ваших взаимоотношений со старшими родственниками.
Гороскоп на сегодня 16 января 2017 — Телец
Деловая активность по-прежнему не стабилизировалась. В любом деле вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Сегодня следует соблюдать осторожность и гибкость. Может возникнуть необходимость привлечь к своим планам влиятельных людей. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В сексуальном плане день обещает быть удачным.
Гороскоп на 16 января 2017 — Близнецы
Сегодня для вас будут открыты все двери и все тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако, если конечно вы не пожелаете использовать узнанное в корыстных целях, немного утомительно.
Гороскоп на 16 января 2017 — Рак
Сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
Гороскоп на 16 января 2017 — Лев
День благоприятен для мужчин-Львов. Сегодня они смогут уладить проблемы, связанные с личными отношениями или с ремонтом квартиры, благоустройством дома. Любая покупка, кроме приобретения мебели и изделий из дерева, будет удачной.
Гороскоп на 16 января 2017 — Дева
Больше времени уделите работе с информацией. Придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить мир в отношениях со старшими родственниками. Будьте осторожными в своих высказываниях: именно сейчас ваши слова могут ранить особенно больно.
Гороскоп на 16 января 2017 — Весы
Постарайтесь не брать повышенных обязательств. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений. Можно запланировать генеральную уборку в квартире — в этом случае вы справитесь с задачей наведения порядка гораздо быстрее и эффективнее.
Гороскоп на 16 января 2017 — Скорпион
Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.
Гороскоп на 16 января 2017 — Стрелец
Звезды гороскопа советуют Стрельцу заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Стрельца не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Стрельцу, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Стрельцу стоит воспользоваться тем, что практически любые его сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.
Гороскоп на 16 января 2017 — Козерог
Благоприятный день. Возможно сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношении к вам начальства, на карьеру. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров.
Гороскоп на 16 января 2017 — Водолей
Возросшее обаяние Водолея позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху в личной жизни. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого эмоционального напряжения, так как вероятны нервные срывы.
Гороскоп на 16 января 2017 — Рыбы
Настало время принятия самых ответственных решений. Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые скажутся посильными.