ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 СІЧНЯ 16.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1918 — Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.1920 — в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США. — вступила в дію 18-а поправка до Конституції США. У країні набрав сили «сухий закон».1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.1945 — Адольф Гітлер спустився в підземний бункер, що розміщувався на глибині 18 метрів під його канцелярією, і залишався в ньому протягом наступних 105 днів аж до дня свого самогубства.1954 — місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам’янець-Подільська область — на Хмельницьку.1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, у якому почала виступати група «Бітлз»1963 — уперше пілотом авіалайнера на міжнародній лінії стала жінка — англійка Івонн Поуп пілотувала авіарейс із Лондона в Дюссельдорф1969 — чеський студент Ян Палах на знак протесту проти інтервенції радянських військ до Чехословаччини, здійснив самоспалення в центрі Праги.1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток «Греммі» за альбом Thriller.1991 — Білий дім офіційно оголосив про початок операції «Буря в пустелі», метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.1992 — Буркіна-Фасо визнала незалежність України.1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80 % ринку.2002 — Рада безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.2006 — Елен Джонсон-Серліф склала присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці.2014 — в Україні прийняті «закони про диктатуру» («закони 16 січня»). Tweet Pin It Tags:визначні події 16 січня, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ