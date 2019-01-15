ІМЕНИНИ 15 СІЧНЯ

Борис — щодо походження цього імені, існують різні версії. За однією з них ім’я Борис походить від старослов’янського імені Борислав – «борець за славу». Згідно з іншою версією походження імені Борис тюркське («бариш») і означає «вигода». Також деякі дослідники вважають, що ім’я може переводитися з давнього протоболгарского мови як «барс» (сніговий леопард).
Юлія — ім’я Юлія в перекладі з грецької мови означає «пухнаста», «хвиляста», а на латинському це ім’я означає «липневий», «з роду Юліїв». Є дві основні версії походження імені Юлія: грецька та римська. З грецької версії ім’я Юлія вийшло від слова «юлос» – «кучерявий». За іншою ж версією ім’я Юлія утворилося від римського родового імені Julius. Так іменували патриціанок з роду Юліїв у Стародавньому Римі, наприклад, Юлія Цезаріс. Історія походження імені Юлія досить заплутана, так як це жіноче ім’я також зустрічається і в скандинавських країнах. Там прийнято називати Юлиями дівчаток, які народилися в грудні, так як слово «Різдво» звучить як «Йоль».
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».