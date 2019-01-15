ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗБІЛЬШЕНО

Покровсько – Добропільське управління Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що разом із збільшенням мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2019 року — 4173 грн), збільшуються і розміри штрафних санкцій, передбачених за порушення трудового законодавства.
За неофіційне працевлаштування, виплату заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску передбачений штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних
плат, з 1 січня 2019 року сума штрафу буде становити 125190 грн (4173 х 30), у 2018 році сума штрафу становила 111690 грн (3723 х 30).
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці та пільг працівникам, гарантованих законами України, передбачає штраф в сумі 10 мінімальних зарплат — 41 730 грн (у 2018 році – 37 230 грн).
Крім того, порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законом про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, передбачає штраф в сумі 3 мінімальних зарплат — 12 519 грн (у 2018 році – 11 169 грн).
Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області