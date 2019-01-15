ДОНЕЧЧИНА: З ПОЧАТКУ 2019 РОКУ ВИЛУЧЕНО ФАЛЬСИФІКОВАНОГО ПАЛИВА НА 3 МЛН ГРН

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в рамках операції «Акциз-2019», спрямованих на упередження збитків та додаткові надходження до держбюджету. 2019 рік тільки розпочався, а вже є перші результати спільної роботи.
Співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області за координацією прокуратури Донецької області, в рамках кримінального провадження, встановлено факти функціонування у місті Маріуполь та смт Нікольське Нікольського району 3-х АЗС, де здійснювалась реалізація неякісних пально-мастильних матеріалів з ознаками фальсифікації без відповідного обліку ПММ. Крім того виявлено, що підприємливі шахраї продавали пально-мастильні матеріали шляхом реалізації талонів через розміщення оголошень в мережі Інтернет.
За результатами санкціонованих судом обшуків на вказаних АЗС з незаконного обігу вилучено 1,6 тис. л бензину А-95 (спиртовий), 18,5 тис. л бензину А-95, 27,7 тис. л бензину А-92 та 43,1 тис. л дизельного пального.
Всього вилучено пально-мастильних матеріалів у кількості 90,9 тис. літрів на загальну суму 3 млн гривень.
Досудове розслідування кримінального провадження проводить слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області.
Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів тривають.]\