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ДОНЕЧЧИНА: З ПОЧАТКУ 2019 РОКУ ВИЛУЧЕНО ФАЛЬСИФІКОВАНОГО ПАЛИВА НА 3 МЛН ГРН

15.01.2019 Новини Комментариев нет

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в рамках операції «Акциз-2019», спрямованих на упередження збитків та додаткові надходження до держбюджету. 2019 рік тільки розпочався, а вже є перші результати спільної роботи.

Співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області за координацією прокуратури Донецької області, в рамках кримінального провадження, встановлено факти функціонування у місті Маріуполь та смт Нікольське Нікольського району 3-х АЗС, де здійснювалась реалізація неякісних пально-мастильних матеріалів з ознаками фальсифікації без відповідного обліку ПММ. Крім того виявлено, що підприємливі шахраї продавали пально-мастильні матеріали шляхом реалізації талонів через розміщення оголошень в мережі Інтернет.

За результатами санкціонованих судом обшуків на вказаних АЗС з незаконного обігу вилучено 1,6 тис. л бензину А-95 (спиртовий), 18,5 тис. л бензину А-95, 27,7 тис. л бензину А-92 та 43,1 тис. л дизельного пального.

Всього вилучено пально-мастильних матеріалів у кількості 90,9 тис. літрів на загальну суму 3 млн гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження проводить слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області.

Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів тривають.]\

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