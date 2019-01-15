ГОРОСКОП НА 15 СІЧНЯ

Гороскоп Овен. Сегодня нужна не скорость, а тщательность и аккуратность. Иначе придется кое-какую работу переделывать несколько раз.
Гороскоп Телец. Спокойный скучный день. Все делают вид, что по горло заняты работой, и Вы — не исключение.
Гороскоп Близнецы. Вам приходится работать и за себя, и «за того парня», потому, что «тот парень» как назло, все делает не так, как Вам хотелось бы, и на каждый такой случай у него есть веское оправдание.
Гороскоп Рак. Далекие отзвуки больших событий пока не нарушают вашего благоденствия, но заставляют настораживаться и беспокоиться. Кто знает, как все повернется. Тем более, что повлиять на эти события Вы не в силах.
Гороскоп Лев. Вас попросили сделать отчет о проделанной работе. Только Вас — и более никого. Что это? Сомнения в Вашей компетентности? Или наоборот, подготовка к повышению? Язык не поворачивается задать этот вопрос шефу.
Гороскоп Девы. Как говаривал Жванецкий, «Что охраняешь, то имеешь». Приняв активное участие в решении общественного вопроса, Вы можете выхлопотать для себя кое-какие дополнительные дивиденды.
Гороскоп Весы. Период борьбы и славных побед. Судьба предусмотрительно не будет создавать Вам препятствия, которые Вы не в силах преодолеть. Рассматривайте их просто как тренажер для закалки воли и терпения.
Гороскоп Скорпион. Неблагоприятный день. а) Вы не по-лучите ожидаемое, но зато б) его получит кто-то другой, а в) попытка получить хотя бы объяснения будет… ну, мягко скажем, малоэффективной.
Гороскоп Стрелец. Сделав поправку на общественное мнение, Вы сможете составить более эффективный план действий и заодно убедитесь, что, в отличие от геометрии, в социуме прямая — не всегда самое короткое расстояние.
Гороскоп Козерог. Отличный бизнес. Клиент сам идет к Вам в руки. Звезды советуют: не пытайтесь сулить ему заоблачные дивиденды. Наоборот, искренне говорите ему правду, только правду, и ничего кроме правды.
Гороскоп Водолей. Просто все не так — у каждого по-своему, подробности знает личный гороскоп. Общим являются лишь ощущение усталости и чувство недовольства.
Гороскоп Рыбы. Ожидаются финансовые поступления. Привитая с детства привычка сослужит Вам хорошую службу. Вечером — мелкие домашние хлопоты.