ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 СІЧНЯ 15.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1392 — польський король Владислав Ягайло надав міські права Холму.1506 — у Римі знайшли та перевезли у Ватиканський собор скульптуру «Лаокоон і його сини».1604 — розпочала роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви.1761 — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмад-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощило війско маратхськихкнязів.1794 — Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стала першою американською жінкою, якій успішно зроблений кесарів розтин.1900 — прем’єра опери «Тоска» Дж. Пуччіні1918 — отримано відповідь Ради народних комісарів про відмову вести мирні переговори з Українською Центральною Радою, з посиланням на останню її ноту, яка була сприйнята як образа1969 — у космос вирушив радянський космічний корабель «Союз-4», а наступного дня — «Союз-5».1980 — Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала «негайно, безумовно і повністю1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.2004 — після близько 500-річної перерви прапор «п’яти хрестів» став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.2005 — космічний зонд «Гюйгенс» здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.2010 — годинник кінця світу переведений на одну хвилину назад. Tweet Pin It Tags:визначні події 15 січня, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ