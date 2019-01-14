ІМЕНИНИ 14 СІЧНЯ

Василь (дав.-гр. Βασίλειος «царський» < βασιλεύς — «цар») — чоловіче ім’я. Має грецьке коріння. З’явилось із часів перських війн та на початку мало значення «перський цар, князь». Поширене серед українських чоловіків, а також у чоловіків інших народів.
Петро́ (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо. Патроніми — Петрович, Петрівна.
Григорій — християнське чоловіче ім’я. Походить із грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. γρήγορος — «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через старослов’янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво лат. Gregorius.
Богдан — слов’янське чоловіче ім’я, означає «Богом даний». В інших мовах буквальним відповідником є грецьке Теодор або Феодор (грец. Θεόδώρος), звідки укр. Федір і рос. Фёдор, латинське Деодатус (лат. Deodathus) та єврейське Натанаель, а також Йонатан (יהונתן).