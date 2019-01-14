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У СЕЛИДОВОМУ ВНАСЛІДОК ПОЖЕЖІ ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА

14.01.2019 Новини Комментариев нет

Із чисельними опіками 81-річну пенсіонерку було госпіталізовано. Попередня причина пожежі в її оселі – необережне поводження з вогнем.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС, що в одній з місцевих квартир сталася пожежа.
Прибувши на вказану адресу, співробітники поліції з’ясували, що літня жінка розпалювала піч, з якої випало вугілля, в результаті чого зайнявся одяг на постраждалій. Налякана пенсіонерка вибігла з квартири, де її побачила сусідка, яка допомогла загасити пожежу та викликала представників спецслужб.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області

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