У РОДИНСЬКОМУ КОНФЛІКТ МІЖ ЧОЛОВІКАМИ ЗАКІНЧИВСЯ НОЖОВИМ ПОРАНЕННЯМ

До центральної міської лікарні Покровська був доставлений 38-річний мешканець Родинського з ножовим пораненням грудної клітини, яке він отримав від незнайомого молодика у місцевому кафе.
Вночі минулого дня до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників лікарні про те, що до приймального відділення міської лікарні був доставлений чоловік з ножовим проникаючим пораненням грудної клітини.
Під час перевірки було встановлено, що тієї ночі потерпілий, гуляючи із собакою на вулиці, зайшов до місцевого кафе, у якому відпочивала компанія молодих людей. На ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків між чоловіками виникла сварка, яка швидко переросла у бійку. Під час з‘ясування стосунків 28-річний молодик дістав ножа та вдарив ним свого опонента.
Каретою швидкої допомоги поранений чоловік був доставлений до лікарні, де йому була надана допомога.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Тяжкі тілесні ушкодження» Кримінального кодексу України. Таким чином правопорушник може відправитися за грати на строк до 8 років.
Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Покровський відділ
поліції Донецької області