РОБІТНИКИ ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» ПРИЗУПИНИЛИ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ

Відбулися збори всіх учасниць акції протесту в ДП «Селидіввугілля», в тому числі – у вигляді голодування. Про це повідомляє Конфедерація вільних профспілок України з посиланням на голову КВПУ та Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.
Профлідер нагадав, що протест працівників непромислової групи ДП «Селидіввугілля» тривав ще з грудня минулого року й почався з того, що люди відмовилися виконувати свої посадові обов’язки через величезну заборгованість із заробітної плати.
«Нещодавно голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць зв’язався з Наталією Бічукіною, головою тамтешньої профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України, та пообіцяв, що не пізніше вівторка наступного тижня буде виділено ще 27 млн. грн. на зарплату працівникам непромислової групи, – повідомив Михайло Волинець. – Також 11 січня двома платежами було зараховано на зарплатні картки працівникам зарплату за вересень та 50% за жовтень. Тобто, якщо розглядати хронологію акції, ми побачимо, що було погашено заборгованість у розмірі: 30% за червень, 100% – вересень, 50% – жовтень минулого року. Отже учасники зборів вирішили призупинити акцію протесту та вийти з голодування, враховуючи ці виплати».
Голова НПГУ пояснив, що «призупинити» означає, що трудівники чекатимуть на результати зустрічей Наталії Бічукіної разом зі своїм заступником та керівництвом Незалежної профспілки гірників України з народними депутатами України та Міністром енергетики та вугільної промисловості України для подальшого розв’язання питання із заборгованістю.