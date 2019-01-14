ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПОКРОВСКА ПО ФУТЗАЛУ В РАЗГАРЕ

Открытый чемпионат Покровска по футзалу в самом разгаре. В этом сезоне на старт вышли 27 команд (14 в первой лиге и 13 в высшей).
В главном по значимости турнире успешно выступают две команды, представляющие ЦФЗН » Спорт для всех». И если к успехам » Спорта-1″ все привыкли, то » Спорт-2″ приятно всех удивляет. Команда сумела обыграть одного из фаворитов турнира » Донецксталь», закрутив интригу в чемпионате.
В минувшие выходные состоялся матч тура или дерби между » Спорт-1″ и » Спорт-2″.
Многие отдавали предпочтение первой команде, но прогнозы вещь неблагодарная. » Спорт-2″ построил свою игру от обороны и рассчитывал на контратаки, в чем и преуспел. Дубль играющего тренера Виталия Одинцова и мяч Данила Самчука, позволили » Спорту-2″ праздновать победу и занять первую строчку в таблице чемпионата на данный момент.