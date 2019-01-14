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НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН, ЯКИЙ ПОСИЛЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО І ЗЛОЧИНИ НА СЕКСУАЛЬНОМУ ҐРУНТІ

14.01.2019 Новини Комментариев нет

В 2018 році дільничні офіцери Донеччини виявили понад 3800 правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї. Тобто щодня від насильницьких дій страждають 10 жінок або дітей.

Тепер за вчинення подібних злочинів передбачена кримінальна відповідальність.

Що нового?

— умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває (або раніше перебував) у сімейних або близьких відносинах, карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років, повідомляє Нацполіція України.

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