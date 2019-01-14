Актуально:

КИМ БУВ СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ: ІСТОРІЯ СВЯТА 14 СІЧНЯ

14.01.2019 Новини Комментариев нет

Згідно із православним календарем, 14 січня вірянами шанується святий Василій Великий. Також день святителя Василя збігається зі Старим Новим роком

Святий Василій Великий народився в 330 році в Кесарії (Мала Азія) в забезпеченій сім’ї вірян. Але в 14 років осиротів, при цьому встигнувши отримати гарну світську освіту. З 17 років подальше навчання святий Василій Великий продовжив у Константинополі і Афінах.

У 357 році він став адвокатом, і цього ж року був охрещений єпископом Кесарії Діанієм. Однак святий Василій Великий залишив адвокатську практику, ставши читцем у церкві. Після цього він роздав біднякам частину батьківської спадщини, яка дісталася йому. Також на ці гроші були побудовані лікарні та притулки для жебраків.

У 370 році святий Василій Великий зайняв посаду єпископа, на якій пробув десять років аж до своєї смерті в 379 році. Помер у віці 49 років. Він був твердий і принциповий, стриманий і суворий у дотриманні церковних канонів. Відразу ж після його смерті церква почала шанувати пам’ять святителя, встановивши пам’ятний день 14 січня.

Святий Василій Великий був названий «Великим», оскільки відомо безліч чудес і зцілень, здійснених завдяки його молитвам. Сила його молитов була настільки велика, що навіть тим, хто раніше відрікся від Господа, прощалися всі гріхи, якщо вони приходили з каяттям.

Також святий Василій Великий вважається покровителем східнослов’янських земель. Він мав велику шану серед слов’ян нарівні з Миколою Чудотворцем. Частина мощів святителя Василя досі перебуває в Почаївській Лаврі. Також частина його мощів зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні і в вівтарі храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Так, разом із церковними обрядами поєднується і народні — вранці в перший день Старого нового року засівати будинки рідних і близьких. Така традиція супроводжується обрядовими віршами, співами, засіванням пшеницею або вівсом, що в майбутньому році принесе щастя й удачу дому.

Крім того, у народі святий Василій Великий вважається покровителем свиней, тому на Старий Новий рік заведено готувати насамперед страви зі свинини — варені окости, смажене порося тощо.

 

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"