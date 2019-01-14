ГОРОСКОП НА 14 СІЧНЯ

Гороскоп Овен. Возможно, вам придется понервничать. Постарайтесь избежать выяснения отношений с коллегами. Овны, занятые творчеством, могут получить неожиданную прибыль.
Гороскоп Телец. Телец проявит себя, как умелый организатор и оратор. Вас пригласят участвовать в массовом мероприятии, а так же стать ответственным за крупный проект.
Гороскоп Близнецы. Этот день принесет вам незабываемое счастье, мир и гармонию. Человек, который находится рядом с вами, близок и желанен.
Гороскоп Рак. День будет спокойным. Идет благоприятное время для отдыха, расширения кругозора, составления планов на будущее, особенно если этим заняться вместе с близким человеком.
Гороскоп Лев. Лев в этот день будет трудиться на благо себе и близким людям. Для вас в приоритете семья и дети, а все остальное подождет.
Гороскоп Дева. Успех спешит к вам со всех сторон. Даже проблемы родни решаются легко. Позабудьте про страх и риск, действуйте смело, но рассудительно.
Гороскоп Весы. Вам удастся расквитаться со старыми долгами, выполнить задачи, поставленные ранее, и наметить планы на будущее. Однако не забывайте: поспешишь — людей насмешишь.
Гороскоп Скорпион. На работе у Скорпиона все будет в полном порядке, если он сам не решит все нарушить и изменить. Предложения о деловом сотрудничестве тщательно обдумывайте и не игнорируйте советы друзей.
Гороскоп Стрелец. Самонадеянность и иллюзии могут сослужить большинству Стрельцов плохую службу. Планируйте совместную работу.
Гороскоп Козерог. Любые ваши начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом, добавляя уверенности и создавая отличный задел для будущих достижений.
Гороскоп Водолей. Звезды советуют Водолею в короткие сроки разделаться с накопившимися проблемами на работе. Начальство постоянно придирается к вам, что вполне обоснованно.
Гороскоп Рыбы. Не исключено, что вас могут выбить из колеи неожиданности негативного характера. Немаловажную роль сыграет недостаток здравого смысла или неорганизованность и плохая дисциплина.