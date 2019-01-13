НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 13 СІЧНЯ 13.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 13 січняЯкщо ніч видається зоряної і ясна, то врожай буде багатим і щедримЯкщо на Меланію стоїть тепла погода, то це прикмета до того, що літо буде дощовимЯкщо людина народилася 13 січня, то він наділяється даром передбачення і здатний передбачати майбутнє. В якості оберега йому рекомендується носити лазурит і хризолітНа столі обов’язково мають бути страви з свинини — худоба буде плідним, а в родині пануватиме лад і мир.Чим рясніше застілля, тим більш вдалим буде весь рікЯкщо господарі 13 січня добре приймуть колядників, то це принесе їм щастя, і навпакиЯкщо 13 січня на вулиці туман, значить, у Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатимСильна завірюха обіцяє багатий урожай горіхівЯкщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибівЯкщо на Василів вечір випадає молодик, річки навесні з берегів не вийдуть.Відлига 13 січня обіцяє дощове літоЯкщо сонце стоїть високо — садівники зберуть багатий урожайЯкщо ніч 13 січня безмісячна, то це нечиста сила вкрала місяцьВважати дрібниця в цей день не можна — це віщує сльозиУсі сни 13 січня вважаються віщимиЯкщо захворієш на Старий Новий рік, то будеш повільно одужувати Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ