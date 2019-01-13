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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 13 СІЧНЯ

13.01.2019 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 13 січня

  1. Якщо ніч видається зоряної і ясна, то врожай буде багатим і щедрим
  2. Якщо на Меланію стоїть тепла погода, то це прикмета до того, що літо буде дощовим
  3. Якщо людина народилася 13 січня, то він наділяється даром передбачення і здатний передбачати майбутнє. В якості оберега йому рекомендується носити лазурит і хризоліт
  4. На столі обов’язково мають бути страви з свинини — худоба буде плідним, а в родині пануватиме лад і мир.
  5. Чим рясніше застілля, тим більш вдалим буде весь рік
  6. Якщо господарі 13 січня добре приймуть колядників, то це принесе їм щастя, і навпаки
  7. Якщо 13 січня на вулиці туман, значить, у Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатим
  8. Сильна завірюха обіцяє багатий урожай горіхів
  9. Якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів
  10. Якщо на Василів вечір випадає молодик, річки навесні з берегів не вийдуть.
  11. Відлига 13 січня обіцяє дощове літо
  12. Якщо сонце стоїть високо — садівники зберуть багатий урожай
  13. Якщо ніч 13 січня безмісячна, то це нечиста сила вкрала місяць
  14. Вважати дрібниця в цей день не можна — це віщує сльози
  15. Усі сни 13 січня вважаються віщими
  16. Якщо захворієш на Старий Новий рік, то будеш повільно одужувати

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