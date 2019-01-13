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ГОРОСКОП НА 13 ЯНВАРЯ

13.01.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Проведите день активно. Отправляйтесь на прогулку, шопинг или в спортзал.

Телец

Не теряйте веру в себя! Вы сможете сделать все, что запланировали.

Близнецы

Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.

Раки

Вам не хватает романтики! Если не хотите идти на свидание, посмотрите фильм о любви.

Лев

Вдохновение вас просто переполняет! Время творить!

Дева

Проведите день в покое. Вам нужно набраться сил.

Весы

Придется сделать сложный выбор. Сердце знает правильный ответ!

Скорпион

Близкие люди в очередной раз докажут, как они вас ценят. Продемонстрируйте то же самое в ответ!

Стрелец

Вам не хватает ярких эмоций. Сделайте что-то неожиданное!

Козерог

Лучше остаться дома и не планировать никаких важных дел.

Водолей

Следите за своим питанием. Сегодня лучше отказаться от вредной пищи.

Рыбы

Вы успеете больше, чем надеялись. Вперед!

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