ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 СІЧНЯ 13.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1928 — у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах.1934 — у Радянському Союзі запроваджено новий вчений ступінь — «кандидат наук».1936 — польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя, Ярослава Карпинця (замінено на довічне ув’язнення).1949 — радянська агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР «Дропшот» (Dropshot).1953 — у радянських газетах «Правда» та «Известия» опубліковано повідомлення ТАРС про розкриття «змови кремлівських лікарів, винних у смерті вищих керівників КПРС, радянського уряду та збройних сил»: дев’ять провідних лікарів, більшість з яких євреї, звинувачувались у вбивстві секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника ГПУ Радянської армії Олександра Щербакова. Через три місяці, уже після смерті Сталіна, «справу лікарів» було оголошено фальсифікацією, а з підозрюваних, двоє з яких померло під час слідства, знято обвинувачення.1957 — компанія Wham-O почала випуск фризбі.1965 — губернатор штату Мінесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня «Днем української незалежності».1989 — у всій Великій Британії комп’ютери були вперше паралізовані вірусом «Friday the 13th» («П’ятниця, 13-те»), відомим також під назвою «Jerusalem», котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п’ятницю.1991 — у Литві відбулись криваві сутички між підрозділами радянської армії і місцевим населенням, спровоковані Кремлем, що намагався запобігти виходу республіки з СРСР. Штурмом взятий телецентр. У Литві цей день відзначається як день оборони свободи.1992 — Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини. — Республіка Кіпр визнала незалежність України.1993 — у Парижі представники 130 країн підписали «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення».1999 — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголосив, що залишає команду «Чикаго Булз» і припиняє професійну кар’єру баскетболіста.2000 — про свою відставку з поста глави компанії «Microsoft» заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс.2015 — Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ