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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 12 СІЧНЯ

12.01.2019 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 12 січня

  1. Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.
  2. Якщо на  Анісію  йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів
  3. Люди, які народилися в День Анісії, 12 січня, є дуже щасливими
  4. Якщо на  Анісію  воробей голосно цвірінькає — чекай швидкої відлиги
  5. Якщо вночі 12 січня дме вітер з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо теплим. Західний вітер — в річках багато риби
  6. Якщо піде сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим
  7. Якщо людина народилася на  Анісію , 12 січня, то він буде відмінним теслею і мисливцем
  8. На  Анісію  можна молитися про лікування шлункових хвороб
  9. Знайти в цей день хустку, що лежить на дорозі — ознака того, що на людину може бути наведена порча. Тому, в день 12 січня намагаються не приймати ніяких подарунків від чужих людей. Крім того, вважалося, що існує небезпека зустрітися з нечистю.
  10. Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов’язаний з землею, обіцяє смерть

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