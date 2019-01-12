НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 12 СІЧНЯ 12.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 12 січняВважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.Якщо на Анісію йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощівЛюди, які народилися в День Анісії, 12 січня, є дуже щасливимиЯкщо на Анісію воробей голосно цвірінькає — чекай швидкої відлигиЯкщо вночі 12 січня дме вітер з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо теплим. Західний вітер — в річках багато рибиЯкщо піде сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмуримЯкщо людина народилася на Анісію , 12 січня, то він буде відмінним теслею і мисливцемНа Анісію можна молитися про лікування шлункових хворобЗнайти в цей день хустку, що лежить на дорозі — ознака того, що на людину може бути наведена порча. Тому, в день 12 січня намагаються не приймати ніяких подарунків від чужих людей. Крім того, вважалося, що існує небезпека зустрітися з нечистю.Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов’язаний з землею, обіцяє смерть Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ