ГОРОСКОП НА 12 ЯНВАРЯ

Овен
Сегодня хороший день для того, чтобы потренироваться и заняться своей внешностью. Сходите к стоматологу или в салон красоты, все пройдет отлично.
Телец
Решайтесь сегодня на смелый поступок, не бойтесь, удача будет на вашей стороне. Если хотели признаться в чувствах – пора это сделать!
Близнецы
Будьте сегодня осторожны, есть вероятность ДТП. Для Близнецов травмоопасный день, берегите руки, не превышайте скорость и пристегивайте ремень безопасности.
Рак
Сегодня вам предстоит серьезный разговор, который давно откладывался. Он пройдет тяжело, потому что вы столкнетесь с непониманием и недоверием.
Лев
Эти выходные для Львов будут очень романтическими. Вам могут признаться в чувствах или вы встретите свою любовь. Соглашайтесь на все свидания!
Дева
Сегодня вас тяжело вытащить из дома. Постоянно одолевают воспоминания из детства. Займитесь лучше домашними хлопотами, это принесет свои плоды.
Весы
Сегодня у Весов будет много суматохи и езды по городу. Удачный день для переезда. Если вы хотели изменить свою жизнь – сегодня именно тот день!
Скорпион
Сегодня друг порадует новостями. А вот в личной жизни не все так гладко. Отношения становятся более материальными, теряются чувства.
Стрелец
Сегодня вы можете сильно потратиться на личные удовольствия и праздники. Но это же суббота, нужно отдыхать!
Козерог
Холода за окном – это не повод проводить весь день дома. Близкий человек позовет вас куда-то, не игнорируйте его предложение.
Водолей
Хороший день, чтобы поговорить с родителями и решить все недосказанные вопросы. Они ждут вашего звонка.
Рыбы
Не ждите первого шага, действуйте сами. Сегодня именно тот день, когда нужно простить все обиды и двигаться дальше.