У ЯКИХ МІСТАХ ДОНЕЧЧИНИ ШКОЛИ ЗАКРИВАЮТЬ НА КАРАНТИН?

У зв’язку з різким сплеском захворюваності на грип та ГРВІ в містах Селідово, Гірник та Українськ школи закриваються на карантин. Також навчальний процес призупиняється у прилеглих селищах.
Карантин оголошено з понеділка 14 січня, повідомляє прес-служба Селидівської міськради.
Він триватиме до тих пір, поки в епідемія не піде на спад.
Заняття в школах Покровська після зимових канікул відновляться 14 січня, місцева влада поки не планують вводити карантин через захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.
За повідомленням відділу освіти, рівень захворюваності не перевищує епідпоріг. Тому в понеділок покровські школярі знову приступлять до занять.