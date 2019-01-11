С 18 ЯНВАРЯ НАЗНАЧЕН ПОЕЗД ПОКРОВСК — ХАРЬКОВ

Укрзализныця продолжает расширять железнодорожное сообщение Донбасса с другими регионами страны. Так, с 18 января назначен поезд №205 / 206 Покровск — Харьков. Он будет курсировать по пятницам и воскресеньям.
С Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.
По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, новый поезд соединит Донбасс с крупным региональным центром — Харьковом.
«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», — отметил он.
Напомним, в новом графике движения поездов на 2018/2019 годы Укрзализныця продолжила совершенствовать железнодорожное сообщение между восточной и западной Украиной. С 9 декабря назначен новый поезд №20 / 19 Киев — Лисичанск и продлен маршрут поезда №142 / 141 Львов — Киев до Бахмута.