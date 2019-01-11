СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОМУ СТОИТ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ WI-FI

Некоторым людям стоит меньше контактировать с Wi-Fi и устройствами, которые предполагают его использование, и не без веских на то причин.
Ученые выяснили, что беременным женщинам следует держаться подальше от Wi-Fi, а также минимизировать пользование смартфонами и компьютерами. Все дело в том, что излучение может стать причиной очень нежелательных последствий, передает интернет-издание Хроника.инфо
Ученые из Kaiser Permanente провели и опубликовали в журнале Scientific Reports исследование, которое определило, как влияет использование беспроводных сетей на беременную женщину. Результаты оказались неутешительными.
Оказалось, что когда на беременную женщину действует излучение от магнитных полей (линии электропередач, беспроводные сети, трансформаторы), то у нее повышается риск выкидыша на 48 процентов!
Исследователи утверждают, что для того, чтобы минимизировать этот риск, стоит держать смартфоны и другие беспроводные устройства как можно дальше от живота, ни в коем случае не носить их в кармане, пользоваться гарнитурой во время разговора по телефону и включать режим полета, если телефон не нужен.