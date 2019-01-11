ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАТРИМАЛИ ПІДОЗРЮВАНОГО, ЯКИЙ 5 РОКІВ ПЕРЕБУВАВ В РОЗШУКУ ЗА РОЗСТРІЛ МЕШКАНЦЯ ПОКРОВСЬКА

У жовтні 2014 року двоє молодиків вбили водія служби таксі з Покровська та втекли. Один із них був затриманий в сусідній області, а інший весь цей час перебував у розшуку. На початку січня поточного року покровські поліцейські спільно з колегами з Києва встановили місцезнаходження зловмисника та доправили його на Донеччину. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні вбивства.
Так, 12 жовтня 2014 року до правоохоронців звернулися батьки співробітника служби таксі із заявою про те, що їх син зник. Наступного дня тіло молодого чоловіка з вогнепальним пораненням було знайдено в лісосмузі поблизу с. Карлівка. Співробітники поліції почали розшук осіб, причетних до скоєння злочину.
Було встановлено, що двоє невідомих викликали таксі й вирушили на ньому в напрямку Донецька. Дорогою один з пасажирів попросив водія зупинитись, і коли той виконав прохання, пасажир який перебував на задньому сидінні, здійснив кілька пострілів із вогнепальної зброї прямо в голову таксиста. Від отриманих травм останній загинув на місці. Зловмисники витягнули труп з машини і сховали його в лісосмузі, що неподалік від траси. Далі вони сіли за кермо і поїхали з місця злочину.
Тоді на пошуки вбивць був задіяний не тільки весь особовий склад відділу поліції, а й інших областей. Вже через добу в Дніпропетровській області затримали одного з підозрюваних — мешканця Полтавської області. Іншому зловмиснику, родом з Кіровоградщини, вдалося втекти. Весь цей час правоохоронці не припиняли пошуки і ось 6 січня 2019 року в м. Київ вбивцю було затримано й доставлено до Покровського відділу поліції.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
На даний момент правопорушник перебуває в слідчому ізоляторі м. Бахмут.