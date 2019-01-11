НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 11 СІЧНЯ 11.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 11 січняЯкщо 11 січня дме північний вітер, а на небі немає хмар, значить, незабаром прийдуть сильні морозиВважається, що на Іофіс Обручника активна нечиста сила, а тому, багато хто може побачити її своїми очимаЯкщо 11 січня розпалити багаття у дворі, то разом з полінами згорять всі неприємності й прикрощі, тривоги і хворобиЯкщо кінь спить стоячи — чекай холоднечу і холодні дні. Якщо ж кінь лягла на землю — незабаром потеплішаєЯкщо в День Йосипа Обручника мете заметіль, значить, місяць липень буде похмуримЯкщо сніг 11 січня падає з неба великими пластівцями, можна очікувати відлиги найближчим часомЯкщо дим йде стовпом — скоро нагрянуть холоду. Якщо ж він стелиться по землі, то випаде сніг або піде дощЯкщо кури всілися на сідало — прикмета до того, що скоро прийде холоднеча. Якщо ж підійнялися високо, то морози будуть затяжними і суворимиМерехтливі зірки на небі — до холодівЯкщо вікна 11 січня запітніли — незабаром потеплішаєЯкщо ліс шумить — скоро, за прикметами, почнуться теплі дніЯкщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплоюНизькі хмари віщують суворі холодиВорожіння на весілля і прийдешнє 11 січня в цей день — найвірніші. Можна залишити в сараї підвішеним гребінь, а вранці подивитися, якого кольору волосся на ньому залишилися, що і допоможе визначити колір волосся нареченого. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ