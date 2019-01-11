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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 11 СІЧНЯ

11.01.2019 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 11 січня

  1. Якщо 11 січня дме північний вітер, а на небі немає хмар, значить, незабаром прийдуть сильні морози
  2. Вважається, що на Іофіс Обручника активна нечиста сила, а тому, багато хто може побачити її своїми очима
  3. Якщо 11 січня розпалити багаття у дворі, то разом з полінами згорять всі неприємності й прикрощі, тривоги і хвороби
  4. Якщо кінь спить стоячи — чекай холоднечу і холодні дні. Якщо ж кінь лягла на землю — незабаром потеплішає
  5. Якщо в День Йосипа Обручника мете заметіль, значить, місяць липень буде похмурим
  6. Якщо сніг 11 січня падає з неба великими пластівцями, можна очікувати відлиги найближчим часом
  7. Якщо дим йде стовпом — скоро нагрянуть холоду. Якщо ж він стелиться по землі, то випаде сніг або піде дощ
  8. Якщо кури всілися на сідало — прикмета до того, що скоро прийде холоднеча. Якщо ж підійнялися високо, то морози будуть затяжними і суворими
  9. Мерехтливі зірки на небі — до холодів
  10. Якщо вікна 11 січня запітніли — незабаром потеплішає
  11. Якщо ліс шумить — скоро, за прикметами, почнуться теплі дні
  12. Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою
  13. Низькі хмари віщують суворі холоди
  14. Ворожіння на весілля і прийдешнє 11 січня в цей день — найвірніші. Можна залишити в сараї підвішеним гребінь, а вранці подивитися, якого кольору волосся на ньому залишилися, що і допоможе визначити колір волосся нареченого.

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