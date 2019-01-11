МОЗ ДОЗВОЛИВ ЛІКАРЯМ УКЛАДАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПОНАД НОРМУ

Міністерство охорони здоров’я України надало можливість укладати декларації з лікарями вище рекомендованої кількості.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
«Тепер з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями первинної медичної допомоги більш рекомендованої кількості, затвердженої Міністерством охорони здоров’я», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що оптимальний обсяг практики для терапевта — 2000 декларацій, для сімейного лікаря — 1800, для педіатра — 900.
У прес-службі також додали, що оптимальний обсяг практики — це та кількість пацієнтів, яка з одного боку — дозволить пацієнту отримати якісні медичні послуги, а з іншого — забезпечить лікарю гідну оплату його роботи.
Зокрема, з 10 січня 2019 року лікарі мають технічну можливість укладати декларації понад оптимальну кількість, для цього вводяться коригувальні коефіцієнти.
Ці зміни були внесені в електронну систему відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року.
Раніше виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун спростувала оголошення щодо того, що якщо пацієнт до кінця 2018 роки не підпише декларацію з лікарем, то з 2019 року всі медичні послуги стануть платними.