МИРНОГРАДСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОЧКИ ВЖИВАННЯ ДЕЗОМОРФІНУ

Місцевий мешканець влаштував в своїй квартирі осередок для вживання та виготовлення наркотиків. Відносно організатора «наркозакладу» відкрито кримінальне провадження.
Співробітники Мирноградського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що в квартирі багатоповерхівки до одного з місцевих мешканців навідуються невідомі особи, які виготовляють і вживають наркотики.
Отримавши дозвіл на проведення обшуку з метою перевірки даної інформації, правоохоронці завітали до зазначеної квартири. В оселі, окрім 28-річного хазяїна, співробітники поліції застали ще двох гостей. Всі троє перебували у стані наркотичного сп’яніння і не заперечували, що щойно виготовили та прийняли наркотичні речовини. В результаті обшуку правоохоронці вилучили спеціальний посуд для виготовлення наркотичних речовин, використані шприці та шприци із залишками речовини, схожої на наркотичну.
Вилучені речові докази були направлені на проведення відповідних експертиз. Після проведення експертного дослідження стало відомо, що виявлена речовина є дезоморфіном.
Правопорушника притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.1ст.317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення для цих цілей» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.