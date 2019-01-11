ДО УВАГИ ВОДІЇВ! ВНАСЛІДОК НЕГОДИ НА ДЕЯКИХ ДІЛЯНКАХ ДОРІГ ДОНЕЧЧИНИ ЗАТОРИ

Тимчасово обмежено рух вантажного транспорту, а також автобусів автошляхом Мангуш-Запоріжжя. У Покровську снігові замети спричинили затор близько 20 автівок. На вулицях регіону – максимальна кількість груп реагування поліції. Якщо вам потрібна допомога – звертайтеся на 102!
Ввечері в області спостерігається погіршення погодних умов – сніжить, відбувається налипання мокрого снігу, зниження температури, на дорогах ожеледиця. На вулицях міст та селищ працюють групи реагування поліції, які не тільки стежать над дотриманням Правил дорожнього руху, а й готові будь-якої миті прийти на допомогу водіям, які стали заручниками негоди.
Слід відзначити, що у снігову пастку під Новооленівкою потрапили вантажівки. На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та автодор, які намагаються відновити рух транспорту.
Окрім Донеччини, ускладнення спостерігаються і в сусідній Запорізькій області. Там теж введено обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на 3 ділянках доріг державного значення. Слід враховувати всі ці фактори при плануванні поїздок.
Поліція Донеччини закликає без необхідності не сідати за кермо авто. Якщо ж ви збираєтеся завести двигун, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції.
Бережіть себе та життя інших учасників дорожнього руху! Якщо потребуєте допомоги, набирайте 102!