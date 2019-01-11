ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИТЯГНУТО ДІДУСЯ, ЯКИЙ ЖОРСТОКО ПОБИВ 6-РІЧНОГО ОНУКА

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік наніс численні тілесні ушкодження дитині. Наразі за здоров’ям хлопчика стежать лікарі. Відносно чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні із синцями й саднами на обличчі та тілі доставлено 6-річного хлопчика.
Зі слів дитини дані травми він отримав від рідного дідуся. Під час вживання алкоголю чоловік почав «виховувати» онука за допомоги кулаків.
Мати хлопчика переклала свої батьківські обов’язки на бабусю та дідуся. Проте через похилий вік та стан здоров’я літні родичі були неспроможні виховувати дитину та передали її до Центру соціально—психологічної реабілітації дітей в Добропіллі.
Працівники закладу помітили на тілі хлопчика чисельні забої і відправили його до місцевої лікарні.
Наразі вирішується питання щодо позбавлення матері дитини батьківських прав та встановлюються повні обставини побиття хлопчика.
За фактом побиття неповнолітньої дитини слідчими Добропільського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області