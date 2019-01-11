ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 СІЧНЯ 11.01.2019 Варто знати Комментариев нет 49 до н. е. — Юлій Цезар перейшов Рубікон разом з своєю армією, ввівши Римську республіку в стан війни1569 — перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі собору Св. Павла1693 — виверження вулкана Етна на Сицилії, загинуло близько 60 тисяч осіб.1759 — у Філадельфії (штат Пенсильванія) почала роботу перша у США страхова компанія.1775 — вперше в США єврей (Френсіс Сальвадор) був обраний на державну посаду. Це сталося в штаті Південна Кароліна1787 — Гершель Вільям відкрив існування супутників планети Уран, Титанії і Оберона1803 — Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана1909 — із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів.1922 — 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували від смерті від діабету за допомогою інсуліну.1923 — у зв’язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля.1935 — американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан. Вона першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленду, штат Каліфорнія.1960 — в СРСР створено Центр підготовки космонавтів.1971 — американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою «Кремнієва долина США».1981 — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ