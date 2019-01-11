ВИБУХ МЕТАНУ НА ШАХТІ ПАВЛОГРАДУ: ТРОЄ ГІРНИКІВ У РЕАНІМАЦІЇ

В результаті вибуху метану на шахті у Павлограді Дніпропетровської області троє гірників опинились у реанімації. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у соцмережі Facebook.
«10 січня о 21:15 на шахті “ім. Героїв Космосу” Павлоградвугілля відбувся спалах метану. Постраждало п’ятеро гірників, їх шпиталізовано. Троє шахтарів, які є членами Незалежної профспілки гірників України, перебувають в реанімації у тяжкому стані. Інші двоє знаходяться у відділенні хірургії», — повідомив Волинець. За його словами, буде проведено розслідування, до складу комісії якого увійдуть представники НПГУ.