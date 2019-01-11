БІЛЬШЕ 11 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВКРАЛИ ЗЛОДІЇ У ДВОХ ГРОМАДЯН

В Покровську чоловік назвав дані своєї банківської картки продавцю, який нібито хотів купити в нього товар. Насправді ж виявилось, що ці цифри були потрібні невідомому для доступу до банківського рахунку продавця. А в Авдіївці грошові збереження жінки зникли після спілкування із «представником мобільного оператора», який для «перевірки якості зв’язку» попросив назвати код з смс-повідомлення. В обох випадках правоохоронці встановлюють осіб зловмисників аби притягнути їх до кримінальної відповідальності.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 44-річний місцевий мешканець із скаргою на невідомого, який незаконно заволодів його грошима. Так, потерпілий виставив на автосайті оголошення про продаж запчастин. Йому подзвонив потенційний покупець, сказав, що хоче їх купити і попросив назвати персональні дані для переведення грошей на картку. Не підозрюючи, що в такий спосіб зловмисник випитує інформацію для здійснення злочину проти нього, покровчанин назвав все, що той просив. Вже через кілька хвилин потерпілому надійшло повідомлення про те, що з його рахунку знято 10 тисяч 150 гривень. Здогадавшись, що це справа рук «продавця», постраждалий прийшов до поліції.
Того ж дня до авдіївських правоохоронців звернулась 67-річна жінка із заявою про те, що невідома особа зняла з її банківського рахунку майже півтори тисячі гривень. Так, у відділенні поліції потерпіла розповіла, що напередодні їй подзвонив чоловік, назвався «спеціалістом мобільного оператора» і запропонував їй «покращити якість зв’язку». «Для цього необхідно було назвати коди, які почали мені надходити в смс-повідомленнях. Я називала цифри незнайомцю. Наприкінці бесіди він подякував і сказав, що тепер мій телефон працюватиме без збоїв»,- розповіла пенсіонерка. Також вона додала, що спочатку на її рахунок було переведена певна сума грошей від невідомої особи та майже одразу знято на 1 тисячу 485 гривень більше.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання для злодіїв – до 3-х років позбавлення волі.
Правоохоронці вкотре застерігають громадян від вчинення необдуманих кроків при спілкуванні з незнайомими людьми. Нікому, ніколи, ні за яких обставин не повідомляйте номер своєї банківської картки, пін-код, цифри на звороті. Пам’ятайте, дані банківської картки є конфіденційними! А під час спілкування з незнайомцями, не втрачайте пильність і завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляє ваш співрозмовник. Завжди пам’ятайте, Ваша безпека у ваших руках.
Покровський відділ поліції
Донецької області