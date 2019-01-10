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ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ ЖОРСТОКО ВБИВ ЛЮДИНУ, ВІДПРАВЛЕНО ДО СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРУ

10.01.2019 Новини Комментариев нет

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрав суд для чоловіка, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, тобто умисного вбивства.

Установлено, що ввечері 2 січня 2019 року в квартирі одного з будинків у Кальміуському районі м. Маріуполя між двома чоловіками на ґрунті неприязних відносин сталася сварка, в ході якої 59-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс більше 10 ударів ножем в область грудної клітини 58-річному знайомому, від яких останній помер на місці.

На теперішній час 59-річному чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного злочину. Найближчі 60 діб він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №2.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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