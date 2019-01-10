СУПРУН РАЗЪЯСНИЛА УКРАИНЦАМ, КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ

Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.
«Чувствуете, что начинаете заболевать простудой или гриппом, и не уверены, как остановить болезнь? Прежде всего, стоит обратить внимание на симптомы. Важно уметь отличать состояния, когда ваш организм сможет справиться с небольшой помощью или благодаря дистанционной консультации врача, а когда обязательно нужно обратиться за осмотром к специалисту. Опасность гриппа или тяжелой простуды заключается в осложнениях, которые могут стоить даже жизни. Поэтому важно вовремя распознать болезнь и начать необходимое лечение», — отметила Супрун.
В связи с этим она перечислила основные симптомы простуды и гриппа, которые помогут правильно определить заболевание:
1. Начало болезни
• Простуда начинается постепенно. Вы можете чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.
• Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы четко можете определить, когда началась болезнь.
2. Температура
• При простуде температура может подниматься. Обычно она держится на уровне 37-37,5 градусов.
• Для гриппа характерна высокая температура – от 38 градусов и выше. Этот симптом проявляется уже с самого начала болезни.
3. Интоксикация
• Во время простуды чаще всего возникает ощущение слабости и разбитости.
• Ломота, озноб, головная и мышечная боль сопровождают грипп с самого начала болезни.
4. Насморк
• Насморк почти всегда сопровождает простуду, с этого может начинаться болезнь.
• В то же время это не характерный для гриппа симптом, хотя может возникнуть на 2-3 день болезни.
5. Кашель
• Для простуды он не очень выражен, может возникнуть вместе с болью в горле.
• Кашель является характерным признаком гриппа. В этом случае кашель может вызвать боль в грудине.
6. Боль в горле
• Для простуды это очень характерный симптом, который имеет четко выраженный характер.
• Для гриппа не характерен, может появиться на 3-4 день болезни.
7. Дискомфорт в глазах
• Во время простуды этот симптом возникает не часто. Зато может быть ощущение «песка» в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции.
• Слезоточивость, покраснение глаз и светобоязнь – характерные признаки именно для гриппа.
8. Одышка, ощущение нехватки воздуха
• Во время простуды может ощущаться в облегченной форме как невозможность полноценно дышать, но прежде всего из-за заложенности носа.
• Подобный симптом при гриппе связан с дыхательной недостаточностью. Если заметили его — нужно обязательно обратиться к врачу.
Глава Минздрава также перечислила несколько основных правил, как нужно лечиться при гриппе и простуде:
1. Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам.
2. Для лечения гриппа или простуды, что протекают с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач.
3. Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчающие кашель, не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние.
4. Температуру взрослым нужно снижать, только когда она выше 38,5 градусов. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и не превышать дозу этого лекарства.
5. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии. Но такие препараты назначаются лишь после анализа крови и обследования у врача.
6. Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни.
«Немедленно звоните по номеру 103, если появились — одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги. В любом случае проконсультируйтесь с вашим врачом о симптомах. Он поможет определить дальнейший алгоритм действий», — подчеркнула Супрун.