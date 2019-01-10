СЕЛИДІВСЬКИМИ ПРАВООХОРОНЦЯМИ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ПРИВІЗ НАРКОТИКИ СВОЄМУ УВ’ЯЗНЕНОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Співробітниками поліції Селидового затриманий мешканець Покровського району, який намагався перекинути через огорожу виправної колонії згорток з наркотиком «для друга». Правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Минулого дня біля маскувального огородження виправної колонії правоохоронці помітили стороннього чоловіка, який намагався перекинути через паркан згорток. Під час перевірки з’ясувалося, що у згортку знаходиться порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну.
Власником згортку виявився 32-річний мешканець с. Муравка Покровського району. Чоловік пояснив, що його товариш, який відбуває покарання за скоєння злочину, попросив його перекинути наркотики для нього.
Наркотична речовина вилучена і направлена на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Таким чином через бажання у такий спосіб допомогти товаришу, чоловік і сам може відправитися за грати на строк до 8 років.
Покровський відділ поліції