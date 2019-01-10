РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АУДИТУ ДОНЕЧЧИНИ ЗА 2018 РІК

За результатами контрольно-перевірочних заходів у 2018 році додатково донараховано до державного бюджету понад 693 млн гривень. За січень – грудень 2018 року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій області провели 677 документальних перевірок, за результатами яких до бюджету надійшло 37,5 млн гривень.
Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 528,1 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 95,1 млн гривень.
Підрозділи аудиту фіскальної служби Донецького регіону підтримують курс Уряду щодо уникнення необґрунтованих перевірок та зменшення тиску на бізнес, а отже принцип контрольно-перевірочної роботи – ризикоорієнтованість, вибірковість контролю на основі ризиків несплати податків – залишається ключовим. Таким чином підприємства, які мають високу податкову дисципліну, можуть працювати спокійно – вони не потрапляють до заходів планового аудиту.
Крім того, ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків на зміни, що набирають чинності з 1 січня 2019 року, внесені ЗУ від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».
Зокрема, змінилися строки подання податкових документів, заперечень, скарг за результатами перевірок, а саме:
з 5 до 10 робочих днів – для подання заперечень до акту перевірки та/або додаткових документів, які підтверджують показники податкової звітності (п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу);
з 10 календарних днів до 10 робочих днів – для подання платником податків скарги про перегляд рішення-повідомлення за результатами перевірки до податкового органу вищого рівня (п. 56.3 ст. 56 Податкового кодексу).