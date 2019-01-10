ПIДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПОДАТКИ У 2019 РОЦІ

|Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що Законом України, від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня 2019 року підвищено соціальні стандарти. Деякі з них використовуються для розрахунку податків і зборів, зокрема:
— прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 грн.;
— мінімальна заробітна плата у розрахунку на місяць — 4173 грн.
Податок на доходи фізичних осіб
Граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги — 2690,00 грн. (1921,00 х 1,4).
Сума податкової соціальної пільги:
— 100 % — для осіб, визначених в пп. 169.1.1 і пп. 169.1.2 ПКУ — 960,50 грн. (1921,00 х 50%);
— 150 % — для осіб, визначених в пп. 169.1.3 ПКУ — 1440,75 грн. (960,50 х 150%);
— 200 % — для осіб, визначених в пп. 169.1.4 ПКУ — 1921,00 грн. (960,50 х 200%).
ЄСВ
— максимальна величина бази нарахування ЄСВ — 15 розмірів мінімальної зарплати:
4173 грн. х 15 = 62 595 грн.;
— мінімальний розмір ЄСВ: 918,06 грн. (4173,00 х 22 %) .
ЄСВ для підприємців, самозайнятих осіб і членів фермерських господарств у 2019 році:
— мінімальна сума ЄСВ на місяць — 918,06 грн. (4173,00 х 22 %);
— максимальна сума ЄСВ на місяць — 13770,90 грн. (62595,00 х 22 %).
Ставки єдиного податку:
— для першої групи — 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року — 192,10 грн.;
— для другої групи — 20 % мінімальної заробітної плати для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року — 834,60 грн.
Покровсько-Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області