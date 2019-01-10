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ПIДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПОДАТКИ У 2019 РОЦІ

10.01.2019 Новини Комментариев нет
Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що Законом  України, від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня  2019 року підвищено соціальні стандарти. Деякі з них використовуються для розрахунку податків і зборів, зокрема:

 

— прожитковий мінімум для працездатних осіб:  з 1 січня 2019 року — 1921 грн.;

 

— мінімальна заробітна плата у розрахунку на місяць —  4173 грн. 

Податок на доходи фізичних осіб

 

Граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги — 2690,00 грн.  (1921,00 х 1,4).

Сума податкової соціальної пільги:

— 100 %  для осіб, визначених в пп. 169.1.1 і пп. 169.1.2 ПКУ — 960,50 грн. (1921,00 х 50%);

 

— 150 % — для осіб, визначених в пп. 169.1.3 ПКУ — 1440,75 грн. (960,50 х 150%);

— 200 % — для осіб, визначених в пп. 169.1.4 ПКУ — 1921,00 грн. (960,50 х 200%).

ЄСВ

— максимальна величина бази нарахування ЄСВ — 15 розмірів мінімальної зарплати:

4173 грн. х 15 = 62 595 грн.;

— мінімальний розмір ЄСВ: 918,06 грн. (4173,00 х 22 %) .

ЄСВ для підприємців, самозайнятих осіб і членів фермерських господарств у 2019 році:

— мінімальна сума ЄСВ на місяць —        918,06 грн. (4173,00 х 22 %);

— максимальна сума ЄСВ на місяць — 13770,90 грн. (62595,00 х 22 %).

Ставки єдиного податку:

— для першої групи — 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року — 192,10 грн.;

 

— для другої групи — 20 % мінімальної заробітної плати для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року — 834,60 грн.

 

           Покровсько-Добропільське управління

          ГУ ДФС у Донецькій області

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