ПІДРОЗДІЛИ ДСНС РЯТУЮТЬ АВТО ЗІ СНІГОВИХ ПАСТОК

Підрозділи ДСНС продовжують залучатися для допомоги водіям та пасажирам, чиї авто опинилися у снігових пастках, інформує ДПРЗ-9 на своїй сторінці у Фейсбуці.
За минулу добу представники підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області 16 разів допомагали водіям вилучати автомобілі зі снігових заметів. З них 5 легкових, 8 вантажних, 2 автобуси та 3 карети швидкої допомоги.
За даними УкрГідрометцентру, 10 та 11 січня на Донеччині очікуються пориви вітру 15-20 м/с; 11 січня — мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см).
Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності.
Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.
Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає громадян зважати на застереження синоптиків і обмежити користування автомобільним транспортом під час оголошення штормового попередження! Дбайте про свою безпеку і пам’ятайте, що краще перечекати негоду вдома, ніж чекати на допомогу у сніговому заметі.
У разі виникнення складних ситуацій телефонуйте за номером 101.