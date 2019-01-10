ПОРУШНИКИ ПРАВИЛ ЗАСТОСУВАННЯ РРО ДОДАТКОВО СПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 2,4 МЛН ГРИВЕНЬ

Одним з важливіших напрямків роботи підрозділів управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області є контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій.
Так, за 12 місяців 2018 року працівниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту області проведено 217 перевірок щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій, за результатами яких до бюджету надійшло більше 2,4 млн гривень.
Фіскальна служба Донеччини акцентує увагу фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку, що з 1 січня 2019 року при продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення використання РРО обов`язково.
Так, абзац четвертий пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України, який зобов`язує використовувати реєстратори розрахункових операцій єдинників, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, доповнено словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».
Крім того, відповідні зміни внесено до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». При цьому зазначено, що вироби медичного призначення (медичні вироби) – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший вироб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.